Samsam aan de Broekzijde in Moergestel: gemeente steekt twee ton in sloop van boerderij

Oorlog

Broekzijde 11 heeft een verleden als café De Ster. Adrianus van Dijck was de kastelein. Wijlen Noud Smits verhaalt in zijn boek over de oorlog in Moergestel over een schermutseling die zich op 1 januari 1941 in het café voltrok. Landbouwknecht Willeke van den Berk belandde met een dichtgeslagen oog in de sloot, nadat hij het met een Duitse militair aan de stok had gekregen.