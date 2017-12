Reacties ontsporen onder mooi nieuws over asielzoekers in Oisterwijk

14 december OISTERWIJK - 'Deze AZC bewoners zetten zich in als vrijwilliger in de groenvoorziening bij de WSD in Oisterwijk. Uit handen van wethouder Peter Smit ontvingen ze daarom vandaag een getuigschrift voor hun vrijwilligerswerk'.