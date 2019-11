Sara Augustijn schrijft het spannendste verhaal van Oisterwijk

De reis in het portaal

door Sara Augustijn

Wanneer je denkt dat er geen magie bestaat staat voor jou alles stil niks beweegt en wanneer je aan iets magisch denk begint jou, verhaal. Dit verhaal gaat over een klein meisje ze zat vol met fantasie en speelde graag met haar vrienden, en ze was zo aardig voor iedereen dat ze nooit ruzie had met andere mensen, en haar naam was Emelie.

Wanneer ze dacht aan iets moois of iets dat nog niet bestaat verscheen het voor haar. Helaas kwam ze erachter dat niet alles dat ze dacht echt was. En toen ze in de pubertijd kwam was alles anders. Ze dacht alleen aan de dingen die ze wou hebben en niet meer aan haar fantasie. Ze raakte haar fantasie kwijt en zo ging het allemaal verder, ze was niet meer zo aardig als vroeger en had geen vrienden meer omdat ze heel onaardig was tegen iedereen, haar lach verscheen niet meer en er bleef alleen maar een donkere boeiende lach uit.......

Op een donkere avond werd Emelie wakker van een groene gloed die in haar kamer scheen het kwam uit de gang dacht ze. Ze stond op uit haar bed en ging de gang op het eerste wat ze zag was helemaal zwart. Maar toen verscheen het licht weer het was een rare deur en in de deur zat de gloed die ze zag.

Toen ze de deur opendeed schrok ze wat ze zag. HET WAS EEN PORTAAL zei ze. Ze wilde er niet in de beurt komen maar het waaide op eens zo hard dat ze in het portaal werd mee gezogen. Ze schreeuwde zo hard als ze kon HELP HELP HELP maar niemand antwoordde.

Ze kon haar zelf niet meer tegen houden en werd mee gezogen in het portaal. Ze werd helemaal duizelig en ze viel flauw.... Toen ze wakker werd had ze een dikke jas aan en had een grote muts op haar hoofd en het was heel fris maar toen ze haar ogen opendeed zag ze pas waar ze was. ZE ZAT BOVEN OP EEN BERG, de sneeuw was zo wit en glad dat bijna haar spiegelbeeld zag.

Maar toen kwam er iets voorbij haar gevlogen. Het was een skiër ze riep zo hard als ze kon: HEY HOE KOM JE NAAR BENEDEN EN KUN JE ME HELPEN. De skiër hoorde haar niet. Er zat maar een ding op om gewoon naar beneden te lopen. Na een tijdje lopen naar beneden zag ze de groene gloed weer ze liep er heen en daar was die deur weer zei ze.

Ze rende er heen en deed de deur weer open. Ze werd weer mee gezogen. Ze werd duizelig en viel flauw. Ze werd wakker maar ze was niet in haar slaapkamer ze was in een soort van bar. Waar ben ik zei Emelie. je bent in Oostenrijk zei de barman. Maar hoe kom ik hier ik stapte alleen maar in dat portaal en toen werd ik hier heen gebracht. Nou ga dan maar snel weer dat portaal zoeken zei de barman.

Ow en wil je zeggen wanneer je een groene gloed ziet zei Emelie. Bedoel je die groene gloed daar die uit da badkamer komt? JA zei Emelie. En ze reden naar de badkamer en zag die deur weer ze rende er heen en sprong weer in het portaal ze werd weer duizelig en viel flauw.

Toen ze wakker werd zag ze haar slaapkamer nog steeds niet. Maar ze zat wel in een kamer. Waar ben ik vroeg ze zich af? Ze keek rond maar ze kon niets zien maar ze hoorde wel wat stemmen. HALLO zei ik zo hard als ik kon. Hallo? Werd teruggezegd. ja hallo hier zo weet jij waar het licht knopje zit?

Het licht ging aan en daar stond een klein meisje met warme kleren aan. Wat doe jij hier? zei het meisje. Ik weet het niet ik ging weer in het portaal en toe....... ik kon mijn zin niet eens afmaken maar het meisje onderbrak mij midden in mijn zin. Nonsens ik wil dat jij uit mijn kamer gaan of ik roep mijn papa erbij. Oké ik ben al weg zei ik. ik zag de deur weer maar ik kon opeens niet rennen ik zag vast omdat er kauwgom onder mijn schoen zat.

Het meisje kwam stampend naar mij toe en zei. GA WEG IK ROEP MIJN PAPA HOOR. Maar ik zit...... ze onderbrak me weer. PAPIEE ze rende uit haar kamer. Ik trok zo hard als ik kon maar niks werkte maar het portaal was op eens niet meer groen maar ook rood hij knipperden dat kon maar 1 ding betekenen. HET PORTAAL GING BIJNA SLUITEN. Ik trok nog hard er maar ik kwam niet los toen hoorde ik stemmen. Pappie ze zit in mijn kamer hoorde ik. Ik kwam nog net los maar mijn schoen ging wel uit. Ik rende nog net door het portaal en werd weer duizelig en viel flauw.

Toen ik wakker werd hoorde ik een bekende stem ze zeiden. Lieverd doe open je zit daar al uren kom eruit asjeblieft. Ik kende de stem HET WAS MAMA. Ik rende uit de deur en greep mijn moeder vast. Ik heb je zo gemist zei ik. Waar was je dan? Ow nergens zei ik. Oké ga dan maar weer slapen. Welterusten zei ik.