Schenk is de naam van de nieuwe kelderbar voor Oisterwijk

Op veel scholen is de hitte niet te harden: ‘Hier les krijgen of les geven, echt niet te doen!’

26 juni OSS - Op veel basisscholen is de hitte niet te harden. Niet voor leerlingen. niet voor leraren. Maar die kinderen duiken rustig nog de zandbak in hoor. Alleen die concentratie. ‘Je stopt er van alles in, maar er blijft niks hangen’.