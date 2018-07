Scheuren in huizen door trillende treinen: 13 Oisterwijkers stellen ProRail aansprakelijk

UPDATE The Inside is blij met nieuwe omgevings­ver­gun­ning van Oisterwijk, bezwaarma­kers zetten verzet voort

17:10 OISTERWIJK - Het Oisterwijks college gaat de omgevingsvergunning voor The Inside aanscherpen. Dat is wél naar tevredenheid van de organisatoren van evenementen in het Insaidpand, terwijl bezwaarmakers vanuit de buurt laten weten door te gaan met procederen tot aan de Raad van State.