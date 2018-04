Schoenfabriek Van Bommel keert - in naam - terug naar zijn oude plek: naast de kerk van Moergestel

Oisterwijk pakt 'racebaan' aan de rand van Pannen­schuur aan

8:02 OISTERWIJK - 'Wij hopen dat er niet eerst een kind moet worden aangereden voordat er actie volgt.' Met die noodkreet eindigt een brief die bewoners van de Wim van Baaststraat aan de gemeente Oisterwijk hebben gericht. De geanonimiseerde brief staat op de agenda van de raadsvergadering in mei, maar sorteert nu al effect.