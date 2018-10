Schotse bevrijder van Moergestel staat er weer goed gedocumenteerd bij

Ze liggen niet meer in het plaveisel, maar maken deel uit van de sokkel voor Colin Muir Barber (1897-1964), die ruim twee meter lang was en daarom liefkozend 'tiny Barber' werd genoemd. Leunend op een stok en gehuld in een kilt liet kunstenaar Hans van Brunschot hem blikken naar de plek waar de Duitsers de brug over de Reusel opbliezen.

Louis van den Meijdenberg heeft de nieuwe tegels gemaakt. Op de middelste staat 'Vrijheid moet je koesteren, vrijheid moet je delen'. De linker tegel toont het portret van een van Barbers mannen, luitenant Archie Fletcher, die in 1994 het monument van zijn generaal onthulde. Op de rechter tegel staat Robert Runcie. Hij had ook een aandeel in de bevrijding van Moergestel om jaren later aartsbisschop van Canterbury te worden.

Noud Smits

De tegels zijn indertijd bij het monument neergelegd op initiatief van de dit jaar overleden Noud Smits. Hij was jarenlang voorzitter van de Stichting Herdenking Oorlog en Bevrijding.

Gert van Elderen heeft Smits opgevolgd. Op zondag 28 oktober opent Van Elderen om 13.00 uur een bevrijdingsbijeenkomst in Den Boogaard. Thema dit jaar is 'verzet, wat zou jij doen?' De adoptie van het monument draagt de scouting tijdens de plechtigheid over aan basisschool De Vonder. Burgemeester Hans Janssen is ook aanwezig. Muziek is er van de Clan Lamont Pipe Band, die al meer dan twintig jaar de herdenking in Moergestel luister bijzet.