Schutting vliegt in brand in Oisterwijk

Video Bestuurster van Tesla rijdt vrouw op elektrische fiets aan in Oisterwijk

23 maart OISTERWIJK - Op de kruising Stroomdalpad - Beardijk in Oisterwijk is donderdag aan het einde van de middag een fietsster aangereden. Ze werd geraakt door een Tesla. De automobiliste zag het slachtoffer waarschijnlijk over het hoofd.