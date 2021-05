Schuurtje bij woning in Haaren vat vlam

Video Schuur met appartemen­ten volledig uitgebrand in Moergestel

8 mei MOERGESTEL - Een uitslaande brand aan de Heiligenboom in Moergestel heeft er zaterdagmiddag rond een uur of 3 voor gezorgd dat een schuur achter een woning volledig is uitgebrand. In de schuur zaten ook twee appartementen. Niemand is gewond geraakt.