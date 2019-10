Scooterrijder aangereden door auto in Oisterwijk

VIDEO Oisterwijk wil terug naar de houten bielzen: ‘Maar dat dat gaat ProRail nooit doen’

22 oktober OISTERWIJK - Waardoor zijn Oisterwijkers langs het spoor twee jaar geleden gaan klagen over trillingen en zelfs scheuren in hun huizen? Door betonnen dwarsliggers die in de plaats van houten bielzen zijn gekomen, denkt menig spoorbewoner.