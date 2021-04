Scooterrijder schrikt van auto en botst tegen boom

Asielzoe­kers­cen­trum Oisterwijk baalt van negatieve nieuwsbe­rich­ten: 'We doen er echt alles aan’

20 maart OISTERWIJK - Het ongenoegen in Oisterwijk over het asielzoekerscentrum sijpelt door in de politiek. Locatiemanager Caroline Rombouts praat fout gedrag van jeugdige asielzoekers niet goed. Ze kan het wel verklaren.