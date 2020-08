Scooterrijder schrikt van naderende auto en gaat hard onderuit in Oisterwijk

Het gaat door: 4.000 bomen erbij in Haaren

23 augustus HAAREN - Het idee is in vruchtbare aarde gevallen en wordt zeker uitgevoerd. In Haaren worden in november 4.000 bomen en struiken geplant, liefst in elke kern duizend stuks. Dat meldt John Vermeer namens de initiatiefnemer, de organisatie Duurzame Energie Haaren (DEH).