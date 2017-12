Scooterrijdster geschept in Oisterwijk

Tilburgse molenaar blij met plek voor ambacht op UNESCO-lijst: 'Zonder ons heb je geen bal aan molens'

7 december JEJU/ TILBURG - Molenaar Hub van Erve uit Tilburg is door het dolle heen. Hij was donderdag aanwezig bij de vergadering van het Comité van het UNESCO-verdrag in Zuid-Korea, waar bekend is gemaakt dat het molenaarsambacht ingeschreven staat op de UNESCO-lijst voor immaterieel cultureel erfgoed. ,,Ik ben hartstikke blij en opgelucht dat het is gelukt."