Scootmobiel kantelt na aanrijding met auto in Oisterwijk

Prachtige natuurbeel­den uit het Groene Woud: in de luwte van de Brabantse heksenke­tel

3 oktober HAAREN - ‘Het Groene Woud, Brabant tussen steden.’ Zo heet de natuurfilm waar Mark Kapteijns van Brabants Landschap twee jaar heeft gewerkt. De film gaat zondag 13 oktober in première in een buitenbioscoop in Udenhout.