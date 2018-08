Seniorenvereniging denkt samen met Thebe aan woningen achter Park Stanislaus in Moergestel

Initiatiefnemer Jan Vriens is gelukkig met de positieve houding van Thebe. De naam van Rianne Spijkers, locatiemanager van Park Stanislaus voor Thebe, staat ook onder het enquêteformulier, samen met die van Henk van den Bijgaart en Paul Oomen. Vriens benadrukt dat er nog geen concrete bouwplannen zijn. Pas als er voldoende serieuze belangstelling bestaat en het gemeentebestuur wil meewerken, kan daar sprake van zijn. Het gaat om de achterzijde van Park Stanislaus, daar waar nu het parkeerterrein is. Het is de bedoeling dat kopers of huurders bij Thebe een zorgpakket op maat gaan afnemen, dat kan variëren van een alarmeringssysteem tot en met 24-uurszorg. De woningen zouden op senioren toegesneden moeten zijn: alarmsysteem, brede deuren, vlakke vloeren, inloopdouche. Park Stanislaus beschikt over een restaurant annex grand café, waar de toekomstige bewoners ook gebruik van zouden kunnen maken.