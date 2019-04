Sigaren, Taxandria en gemeenteraad vulden het leven van Wout Paijmans in Oisterwijk

Sigaren, Taxandria en gemeenteraad. Dat zijn drie kernwoorden waarmee je het openbare leven van de op 10 april overleden Oisterwijker Wout Paijmans kunt typeren. Als jonge kerel ging hij al werken in de door zijn vader opgerichte sigarenfabriek Pasigo (Paijmans sigaren Oisterwijk). Later werd hij vertegenwoordiger in tabaksartikelen. Hij was mede-oprichter van de nog steeds bestaande sigarenwinkel in de Dorpsstraat die zich overigens al lang niet meer beperkt tot rookartikelen.

Omnivereniging Taxandria

Door de jaren heen was hij een verenigingsman. Bij omnivereniging Taxandria was hij vele jaren secretaris van de voetbalafdeling en voorzitter van het hoofdbestuur. Door zijn bekendheid vroeg het CDA hem om lid te worden van de gemeenteraad. 16 jaar (vier raadsperiodes) is hij dat geweest. Zoals dat bij veel politici het geval is, was een tikje ijdelheid hem niet vreemd. Een bekende anekdote over hem in dit verband: de toespraken die hij in de raad wilde houden, oefende hij thuis voor de spiegel.