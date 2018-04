Sint Jozef doet ook in Moergestel wonderen op de woningmarkt: 'Begraaf hem in je tuin'

Bart van Knegsel neemt Beuken Haeghe in Moergestel over: zijn derde groepsac­com­mo­da­tie in de regio

19 april MOERGESTEL - 'Groepsaccommodaties', daarin heeft Bart van Knegsel zijn stiel gevonden. Een kwarteeuw geleden doopte hij het kapucijnenklooster in Biezenmortel om in Beukenhof. Tien jaar later kwam daar De Nieuwe Erf in Diessen bij. En nu neemt Van Knegsel in Moergestel Beuken Haeghe over.