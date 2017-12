Snoepdieven melden zich bij Tiliander: 'Ik ben blij dat ze spijt tonen'

,,Ik ben blij dat ze spijt hebben getoond, hetgeen moed nodig heeft", vertelt Van Eeten in een reactie. ,,Ik werk liever naar een constructieve oplossing dan het geven van een straf." En dus wil hij de dialoog met de dieven aangaan. Samen met de politie, jongerenwerk en de ouders van de jongens zal de directeur van het cultureel centrum met de jongens rond de tafel gaan.

Met de billen bloot

Het is nog niet duidelijk om hoeveel jongens het in totaal gaat. Dat wil Van Eeten nog even in het midden laten. ,,Ik wil eerst het verhaal samen met hun ouders checken en daarna kijken welke represailles eraan hangen. Het is hoe dan ook moedig, want nu moeten ze met de billen bloot."

De directeur laat weten dat hij de namen van de betreffende jongens al had doorgekregen omdat ze zelf op via hun eigen social mediakanalen al iets hadden laten doorschemeren. Vermoedelijk hebben ze in de media de oproep van Van Eeten gezien waarna ze zich persoonlijk bij hem op kantoor hebben gemeld.

Snoep voor kinderen

De jongens sloegen donderdag aan het einde van de middag toe toen vrijwilligers van het Sinterklaascomité weg waren om te eten. De snoepzakken waren eigenlijk bedoeld voor kinderen die naar de Sinterklaasvoorstelling in het cultureel centrum gaan dit weekend.

Het Sinterklaascomité bestaat dit jaar 75 jaar en wilde met de snoepzakken iets extra's doen. Daarom maakt ze zo'n 1.700 zakken snoep voor de kinderen van de elf voorstellingen. Volgens José Maton, coördinator van het Sinterklaascomité, is blij dat het uiteindelijk met een sisser is afgelopen, maar is boos op de dieven. ,,Blijf gewoon van andermans spullen af, zeker voor de kinderen."

Maton was zelf één van de medewerkers die even was eten toen de dieven hun slag sloegen. ,,Toen we terugkwamen zagen we dat allerlei dozen plat en leeg waren. Een collega had de schade al geteld: 225 rollen snoep zijn er meegenomen. Ik heb direct de leverancier gebeld. Die had gelukkig nog andere snoeprolletjes op voorraad en is ze gelijk komen brengen", vertelt Maton. ,,We zijn heel erg blij dat ze niet meer hadden meegenomen. Voor hetzelfde geldt hadden ze de snoepzakken gestolen die we al hadden ingepakt, 800 in totaal."