Sociaal Huis gaat in Oisterwijk strijd met armoe en eenzaamheid aan

Het bestuur van Sociaal Huis Oisterwijk wordt gevormd door Joop van Hezik (Dementie Coöperatie), Eric Rentmeester (Mentorhulp Oisterwijk) en Erik Haenen (The Inside). ‘Oisterwijk is een welvarende gemeente', laat de stichting weten. ‘Maar ook Oisterwijk kent groepen inwoners die het moeilijk hebben. Door bijvoorbeeld armoede, werkeloosheid, eenzaamheid of ziekten als dementie.’ Een ‘samenredzaam Oisterwijk’ moet daar het antwoord op zijn.