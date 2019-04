Sociale woningbouw bij KVL in Oisterwijk eindelijk door de raad

Jan de Laat terug als raadslid in Oisterwijk: ‘Klopt wel, deugt niet’

11 april OISTERWIJK - Jan de Laat is donderdagavond teruggekeerd in de politiek van Oisterwijk. Het kritische commentaar dat zijn voormalige partij daarbij had willen leveren, bleef onbesproken. PrO-fractievoorzitter Jean Coumans kreeg niet het woord van burgemeester Hans Janssen, waarna die overging tot de installatie van De Laat als gemeenteraadslid.