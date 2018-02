Spectaculaire reddingsactie redt ree van verdrinkingsdood

MOERGESTEL - Een ree is zaterdagmiddag door de Moergestelse brandweer gered van de verdrinkingsdood. Reddingswerkers hebben het dier uit het Wilhelminakanaal gehaald en verzorgd.

Een voorbijganger zag een gewei net boven het water uitkomen. Het bleek van een ree te zijn die in het Wilhelminakanaal zwom nabij de Kwelderdijk in Biest-Houtakker. Het dier kon niet meer op eigen kracht uit het kanaal klimmen, waarop het oppervlakte reddingsteam van de brandweer uit Moergestel werd gealarmeerd.

Tekst gaat verder na de foto.

Volledig scherm De ree is door een team gered van de verdrinkingsdood. © Jack Brekelmans

Twee brandweermannen sprongen in het water en wisten de ree in te sluiten en te vangen. Drie mannen moesten er aan te pas komen om hem aan de kant te halen. Als zij er niet waren geweest was het dier zeker verdronken.

Volgens de boswachter zijn er na de grote storm in Nederland vijf reeën ontsnapt uit het natuurgebied, omdat er een boom op een hekwerk was gevallen. Daar is deze ree er een van.

De boswachter schakelde tijdens de reddingsoperatie meteen een veearts in. Die gaf het beestje een spierverslappende injectie en nam hem mee naar de dierenartspraktijk. Daar is het dier in een warme stal weer bijgekomen.