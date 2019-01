‘Spookvoertuig’ aangehouden op A58 bij Moergestel

Auto van de weg geraakt in Moergestel, twee inzitten­den lichtge­wond

27 januari MOERGESTEL - Op de Sandsteeg in Moergestel is zaterdagavond een auto met vier inzittenden van de weg geraakt en daarna op de kant in een sloot terechtgekomen. Twee inzittenden raakten lichtgewond en moesten worden nagekeken in een ambulance.