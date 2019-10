Sportcomplex Den Donk in Oisterwijk is stil en stijlvol

,,Hallo”, zegt de tienjarige Liselotte Stielstra, wanneer wethouder Stefanie Vatta haar vraagt of ze iets wil zeggen. Het meisje had in februari een brief naar de burgemeester gestuurd. Ze zou zo graag Den Donk willen openen door als eerste in het zwembad te springen. Dat mag. Maar eerst moet ze toch met de wethouder en de mascotte, een opvallend vriendelijke haai met een Hawaï-shirt, op een grote knop drukken om het sportcomplex te openen. Het is ook lastig om zomaar een woordje klaar te hebben, wanneer er plotseling een microfoon voor je mond gehouden wordt. De druk op de knop gaat prima, net als die eerste duik.