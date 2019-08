Staatssecretaris Van Veldhoven tegen Oisterwijk Trilt: ‘Ik wil ermee aan de slag’

Aan het adres van de mensen die in Oisterwijk overlast ervaren van het trillend spoor, zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven dit: ,,Je hoort er steeds meer mensen over, maar we weten nog niet welke maatregelen echt effectief zijn. Er moeten ook normen komen: wanneer is echt sprake van overlast. Ik wil met het onderwerp aan de slag."