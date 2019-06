Statafel doet zijn intrede in de gemeentepolitiek van Oisterwijk

Die mening liet donderdagavond een Oisterwijkse achter in de Facebookgroep Oisterwijkers/Oisterlikers. Wellicht gaat ze er na de zomer anders over denken. De gemeenteraad van Oisterwijk start in augustus een proef om de drempels tussen bestuur en burgerij te slechten. De raadscommissie verdwijnt, de statafel doet zijn intrede.