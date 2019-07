Steekpartij bij azc in Oisterwijk, slachtoffer ook overgoten met kokend water

UpdateOISTERWIJK - Bij het asielzoekerscentrum (azc) aan de Kievitsblekweg in Oisterwijk is zaterdagochtend een man neergestoken. Het 32-jarige slachtoffer is vermoedelijk ook overgoten met kokend water. Dat bevestigt de politie, die met spoed ter plaatse kwam. Er zijn twee aanhoudingen verricht.

De steekpartij vond plaats rond 10.45 uur, na een ruzie tussen twee mannelijke bewoners van het azc. ,,Hierbij is één van hen vermoedelijk gestoken en gewond geraakt”, aldus de politie, die de zaak onderzoekt. Zowel de 21-jarige verdachte van het steken als het slachtoffer is aangehouden. Ook hij had namelijk een mes getrokken en dreigde hiermee. ,,De politie gaat met hem in verhoor zodra dit mogelijk is.”

Niet in levensgevaar

Het slachtoffer kreeg direct medische hulp en werd vanwege het hete water een halfuur onder een koude douche gezet. De man is daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. ,,Hij is aanspreekbaar en verkeert niet in levensgevaar.”

De ruzie ontstond zaterdagochtend in het pand en zette zich buiten het centrum voort. Ruim een uur na het conflict was het weer rustig op het terrein. Enkele schoenen, uitgeraakt bij de schermutseling, liggen nog her en der op de grond. De politie is nog wel aanwezig met vijf wagens, ook recherche komt ter plekke. De omgeving is met lint afgezet.

,,Bij het incident zou ook een derde verdachte betrokken zijn”, stelt de politie. ,,Hij bleek niet meer aanwezig te zijn. De toedracht van de ruzie is nog onbekend. De twee messen die zijn aangetroffen zijn in beslag genomen.”

Incidenten

Bij het betreffende azc in Oisterwijk, waar veel alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) wonen, vinden vaker steekpartijen en andere incidenten plaats. In januari werd een 20-jarige asielzoeker opgepakt nadat hij een 14-jarige jongen in zijn gezicht stak.

Een maand eerder greep een 15-jarige jongen ook naar een mes tijdens een ruzie. Vorig jaar juni bedreigde een destijds 21-jarige man bewakers met een stok. Cijfers tonen aan dat de politie in 2019 veel vaker op moet treden tegen asielzoekers buiten het azc dan in voorgaande jaren.

Volledig scherm Steekpartij bij het azc in Oisterwijk. © Toby de Kort - De Kort Media

