Stefanie Vatta is nu al trots op Oisterwijk: ‘Er is grote eensgezindheid’

Goirle, Hilvaren­beek en Oisterwijk openen logeerhuis voor dakloze gezinnen

16:34 HILVARENBEEK - De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk openen in samenwerking met woonstichting Leystromen een logeerhuis. De woning moet tijdelijke woonruimte bieden aan gezinnen die in een noodsituatie terecht zijn gekomen. Het logeerhuis staat in Hilvarenbeek. De proef duurt in eerste instantie een jaar.