Stefanie Vatta, voormalig Miss Italia nel Mondo, ruilt Tilburgse raad in voor college van Oisterwijk

Voor referendum en roetveegpiet

De moeder van twee kinderen trad in 2015 tussentijds toe tot de gemeenteraad van Tilburg. Bij de verkiezingen in maart werd ze met 734 voorkeurstemmen voor het eerst rechtstreeks gekozen. Ze viel in de Tilburgse raad vooral op door haar verdediging van het correctief referendum. Ook sprak ze zich uit voor de roetveegpiet in de optocht van sinterklaas. Homo-emanicipatie en duurzaamheid liggen haar eveneens na aan het hart.

Stefanie Vatta werd in 1986 geboren als tweede dochter van de Italiaan Carlo Vatta en de Tilburgse Ingrid Kelfkens. Ze volgde de havo op het Theresia Lyceum en daarna de opleiding Sociale Studies in Den Bosch. Vervolgens werd Vatta bestuursassistent van de burgemeester van Eindhoven, waar ze momenteel projectleider mondiale bewustwording is. Op 17-jarige leeftijd werd ze in Italië uitgeroepen to Miss Italia nel Mondo. In 2008 had ze een rol in de Nederlandse speelfilm Sweep Stake.