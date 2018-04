Steun uit linkse hoek voor Jos de Punder: 'Vakantielandgoed Oisterwijkse Vennen is prachtig plan'

'Fantastisch plan', schaart Kapteijns, prominent lid van PrO, zich in de Facebookgroep Oiserwijkers/Oisterlikers achter een reactie van Nelleke van Wijk, voormalig fractievoorzitter van GroenLinks in Provinciale Staten. 'Een grootse aanwinst voor Toeristisch Oisterwijk. Daarnaast komt eindelijk het Rosepdal vrij van een te grote recreatieve druk. Plan is ook goed voor de natuur en de biodiversiteit, zowel in het Rosepdal als aan de Oirschotsebaan. Nu liggen daar aan die Oirschotsebaan monsanto oranje gifvelden en saaie grote blokken, waar geen sprake is van enige biodiversiteit. De natuur is daar al jaren grof geweld aangedaan.'