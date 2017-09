Stokrooszaadjes van Vincent van Gogh gaan in Moergestel als warme broodjes over de toonbank

D66 laat naast PrO een eigen geluid in Oisterwijk klinken

8 september OISTERWIJK - Opmerkelijk: D66 stapt in Oisterwijk uit de schaduw van PrO. Donderdag belegt de lokale afdeling van D66 een openbare bijeenkomst over de lessen die uit het KVL-dossier terrein zijn te trekken. Tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgen meer van die avonden.