Streep door kasteel Durendael in Oisterwijk: ‘Raad kan hier niet mee wegkomen’

Man veroorzaak­te ongeluk op A58 onder invloed wodka en speed: 7 maanden cel geëist

5 december BREDA - Vanwege een zwaar ongeluk op de A58 bij Moergestel is donderdag tegen een 32-jarige man uit Litouwen zeven maanden cel geëist. De man had naar eigen zeggen vier glazen wodka gedronken en in z’n bloed zat veel te veel speed. Naast de straf eiste officier van justitie Rob Rammeloo een rijverbod van drie jaar.