Stroop is het raadsbrede product in Oisterwijk en Hilvarenbeek

Oisterwijk wil, vooral in Moergestel, weer gaan bouwen buiten de kom

9 november OISTERWIJK - 'Bouwen binnen strakke contouren’ was lang het parool in Oisterwijk. De gemeente sprak al in 2003 met de provincie af om woningbouw binnen de komgrenzen te plannen. Maar na die jaren van inbreiden is Oisterwijk weer toe aan uitbreiden.