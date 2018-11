Studio WHY zegt KVL in Oisterwijk vaarwel en trekt in het oude station van Geldermalsen

WHY vertrekt uit het U-gebouw van KVL. De nieuwe eigenaar Polimeks gaat dat omvormen tot een luxe hotel met onder meer ambachtelijke bedrijfsruimtes. Twee andere gebruikers, de Escaperoom en Mainkunstenaars, gingen WHY al voor. Dansschool Danserswijk, de enige gebruiker die over een huurovereenkomst beschikte, rekent wel op een toekomst in het vernieuwde U-gebouw.

Vóór WHY als ‘Dutch Design School’ naar KVL kwam, was het in Den Bosch gevestigd in de voormalige Gruyterfabriek en Mengvoederfabriek De Heus. ,,In Geldermalsen kunnen we nu een mooie verbinding leggen tussen de industriële en de digitale revolutie”, aldus Froeling.