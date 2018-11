Team Joanneskerk Open: ‘Bisschop moet in Oisterwijk in actie komen’

Volgens Mart Ermen van Joanneskerk Open zijn twee bemiddelingspogingen mislukt. ,,We komen er bij het kerkbestuur niet doorheen.” Hij spreekt van een impasse, nadat actievoerende parochianen in juli hun gelijk in Rome hadden gehaald. Dat was een tegenvaller voor de bisschop, die op advies van het kerkbestuur tot sluiting had besloten. De Congregatie voor de Clerus onderstreepte in september echter nog eens dat de Joanneskerk de komende vijf jaar ‘open en in bedrijf’ moet blijven.