Tegengeluid uit de woonomgeving van The Inside: ‘Ik kan mij niet vinden in overlast’

Zelf ben ik woonachtig op de hoek van de Schijfstraat met de Heusdensebaan, hemelsbreed 400 meter van Inside en de doorgang van evenementenlocatie Inside naar centrum. Wat mij vooral is opgevallen in de media is dat de buurtbewoners vooral klagen over geluidsoverlast van bezoekers van Inside.

Vanmorgen, 1 november, lees ik nog dat de wijkagent moet worden ingezet om samen met Inside overlast op straat te beperken. Juist omdat mijn woning ligt op de doorgang naar centrum kan ik mij totaal niet vinden in het principe overlast. Er is namelijk een duidelijk verschil tussen overlast en sociale geluiden van mensen lopend op straat of op de fiets.

Wanneer je op een weekend avond de Lind over gaat richting de gezellige cafeetjes hoor je deze sociale geluiden ook. Dit zijn geluiden van mensen die plezier maken en mensen die een leuke avond hebben. Ik heb vanuit bewoners op de Lind nog geen enkele maal vernomen dat daar overlast wordt ervaren, moeten die cafés dan ook sluiten?

Het pand waar Inside gevestigd is heeft na het verlaten van de tijdelijke locatie van de Lidl gediend als opslag/showroom voor Borek tuinmeubelen. Ik kan er dan ook inkomen dat de gemeente juist deze locatie heeft aangewezen voor de locatie van Inside.

Een locatie buiten dorpskern, voldoende parkeergelegenheid voor de deur of op parking van meubelboulevard en grootse ruimte om voldoende mensen veilig te laten feesten.

Natuurlijk hoor je als directe buurtbewoner, direct aan overkant van de straat mensen aankomen en vertrekken. Maar enorme geluidshinder kun je van de evenementen niet hebben. Zelf ben ik al een aantal maal binnen geweest op de locatie. Blij verrast was ik over de isolatie wanden welke zijn aangebracht. Je moet bij binnenkomst eerst grote deuren door alvorens je in de zaal staat.

Buiten was zeer minimaal muziek te horen en vanaf Heusdensebaan 37 was er niks meer te horen van een geluid afkomstig van binnen Inside. Dan lees ik vandaag, 1 november, dat er in openbaar gemaakte stukken staat dat ambtenaren verveeld praten over de klagende buurtbewoners en dat het enige wat de bewoners willen het platgooien van de locatie is. Ik kan de ambtenaren hun gedachten niet kwalijk nemen. Bij elk evenement staan zij op de eerste rij om hun beklag te doen. Er komt een moment dat dit als zeer vervelend wordt ervaren.

Ik ben niet tegen de mening van bewoners, een ieder heeft recht van meningsuiting. Maar momenteel wordt over ieder puntje geklaagd. Maak samen met Inside duidelijke afspraken, zijn ook gewoon mensen waar je correct mee kunt spreken. Messteken, stront smijten en negativiteit maakt enkel nog negatiever!

Laat ik voorop stellen dat we allemaal mensen zijn met eigen wensen en idealen. Gelukkig maar, van elk het zelfde zou Oisterwijk wel heel erg saai maken. Maar misschien wordt het tijd dat de klagende buurtbewoner diep bij zichzelf te raden gaat of dit gezeur, getrek en gedoe wel echt nodig is.

Zou het niet beter zijn een glaasje in te schenken en te proosten op het feit dat Oisterwijk, een klein dorpje dat bekend staat om zijn geweldige toerisme, bijzondere leerfabriek, prachtige dorpskern en vele andere mooie trekpleisters zo bijzonder mooi is. Kan daar Inside niet gewoon bij horen zonder al het gezeur en alle ellende van dien? Ik denk dat Inside graag de glazen vult om te proosten!

Groeten,