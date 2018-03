Tesla rijdt vrouw op elektrische fiets aan in Oisterwijk

Geschrokken VVD'er levert in Oisterwijk zijn raadszetel meteen weer in: 'Geen tijd'

16:37 OISTERWIJK - Vincent van den Dungen stond op plaats negen van de VVD-lijst in Oisterwijk. Dus was het niet te verwachten dat hij in de gemeenteraad gekozen zou worden. Maar na het tellen van zijn voorkeurstemmen, was het feit toch daar. Vincent van den Dungen is gekozen als volksvertegenwoordiger.