The Inside decor voor eerste clubkampioenschappen boksen in Oisterwijk

De wedstrijden laten een dwarsdoorsnede van de leden van Team Coolen zien: van jong tot (ietsje) ouder en van lichtgewicht tot zwaar. Het boksen heeft als hobby de laatste twee jaar een enorme vlucht genomen. Dat merkt ook Team Coolen in Oisterwijk. Bij deze sportschool, gespecialiseerd in zelfverdedigingssporten, groeien de groepen van het boksen en kickboksen nog steeds.

De leden van de boksgroepen treden zaterdag aan in de ring. Er is een demonstratiepartij van de jongste vertegenwoordigers van Team Coolen in de leeftijd 11, 12 jaar. En verder strijden dames en heren in diverse klassen voor de eer. De Tilburgse dj Dundee J is de ringspeaker en muzikale aanjager. De entree bedraagt 3,50 euro per persoon.