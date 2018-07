The Inside is blij met nieuwe omgevingsvergunning van Oisterwijk, bezwaarmakers zetten verzet voort

Koopmans had 'een serieuzer antwoord' verwacht. ,,Maar het resultaat blijft hetzelfde. De vergunning blijft met iets aangepaste voorschriften in stand. Wij zetten dus onze juridische procedure voort, die we 2 mei al zijn begonnen met een beroepschrift tegen het geen besluit nemen. Het beroep blijft in stand, maar nu tegen de beslissing. Wij constateren helaas dat ook dit nieuwe college zich vrijwel niets aantrekt van de bezwaren van 140 omwonenden. Zonder enige inspraak of horen van de inwoners. Dat belooft niet veel goeds voor de nieuwe manier van werken, vrezen wij. Dit is oude machtspolitiek, want de raad heeft hier geen stem in gehad. Heel teleurstellend, gelet op de huidige samenstelling van het college. Zoals wij steeds hebben gezegd: wij halen ons gelijk pas bij de Raad van State en zo zal het gaan." Dat Koopmans en de zijnen hun verzet aanhouden, verbaast Alwing Houwing niet: ,,Het gaat deze mensen allang niet meer om ons. Ze houden pas op als het pand plat gaat."