The Inside kiest in Oisterwijk de tegenaanval met Intents aan zijn zij

VIDEO Hulphond zoekt gastgezin­nen: ,,Als een hond terug gaat, pink ik een traantje weg’

23 oktober OISTERWIJK - Hulphond Nederland is op zoek naar nieuwe gastgezinnen om honden die later mensen met een beperking helpen in hun eerste levensjaar in huis te nemen. Tonne van Gorp (61) uit Oisterwijk voedt al jaren jonge honden op. ,,Als er een hond terug gaat, pink ik een traantje weg.”