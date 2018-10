The Inside komt na open brief met vette knipoog: Silent Disco op 8 december in Oisterwijk

Is dat een vette knipoog naar de buren die over geluidsoverlast klagen of misschien dé oplossing voor hun probleem? De lach van Alwin Houwing doet vermoeden dat zijn nieuwe festiviteit, met een entreeprijs van 7,50 euro, een hoog ludiek gehalte heeft. ,,We hebben het geluid al onder controle. Door isolatie hebben we 10 decibel gewonnen.”

The Inside is sowieso met een offensief bezig. Woensdag zette het in een 'open brief aan alle Oisterwijkers’ elf maatregelen op een rij die de evenementenorganisatie heeft genomen om de buurt tegemoet te komen. Het leverde op sociale media veel adhesiebetuigingen op.

Karin Rentmeester

Een opvallende was die van Karin Rentmeester, die als sociale ondernemer op veel sympathie in de Oisterwijkse samenleving kan rekenen. ‘Steun The Inside, geef uw stem!!!! De mannen doen echt alles wat in hun macht is om het iedereen naar de zin te maken. We hebben diep respect voor deze heren.’