Theatergroep Amio voelt zich thuis in de ‘grote zaal’ van Natuurtheater Oisterwijk

Niemand doet het, de speelruimte van het Natuurtheater 'de grote zaal' noemen. De professionals van Amio wel. En ze hebben gelijk. In het monumentale openluchttheater is plaats voor achthonderd tot negenhonderd personen. Bij de bouw van het theater in 1936 telde de plattegrond ruim duizend zitplaatsen. En daar kan geen ander theater in de gemeente tegenop. In die grote zaal in het groen, is op 17 en 18 augustus, aanvang 14.00 uur, iets bijzonders te doen.