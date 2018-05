Theatergroep Trappaf viert samen met Repelsteel op Hemelvaart een gouden feestje in Oisterwijk

Dat jubileum viert Trappaf niet met een feest of receptie, maar met een gloednieuwe muzikale theatervoorstelling van eigen makelij. Aan het sprookje Repelsteeltje van de gebroeders Grimm ontleende Trappaf de stof voor het stuk. Dat is een toepasselijke knipoog naar het gouden jubileum want in Repelsteeltje gaat het immers over het spinnen van goud uit stro. Alleen gaat Trappaf verder waar het sprookje ophoudt. Wie is Repelsteel? Waarom wil hij zo graag de koningszoon hebben? Het script is van de eigen leden Diana Hamers en Marjolein van der Horst. Loes Lommerse regisseert. 'Huiscomponist' Ron van Riel schreef voor de achtste keer de muziek bij een openluchtstuk van Trappaf.