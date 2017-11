Thom van Rooij was - helaas voor historici - 'geen man van papieren'

Zijn weduwe Corry van Rooij-Brekelmans: ,,Thom was geen man van papieren. Zijn toespraken schreef hij nooit op." Dochter Jacqueline: ,,Papa was een goede spreker. Altijd uit de losse pols."

Ook Van Rooij zijn leermeester, wijlen Jan Wolfs, schonk zijn politieke archief aan De Bakker. Van Rooij was 12 jaar raadslid en daarna 12 jaar wethouder voor de VVD. Hij gaat als een van de markantste Oisterwijkers van de vorige eeuw de geschiedenis in. Zijn bekendheid dankt hij niet alleen aan zijn politieke loopbaan.

Zo was de meester-kleermaker detaillist, kastelein in café Koosje en De Gulle Ark, presentator van de roemruchte sinterklaasactie (A68) van Oisterwijkse winkeliers en stadsprins van 1972 tot en met 1976. Als projectontwikkelaar haalde hij een vestiging van Aldi naar Moergestel. Als vrijwilliger bestuurde hij de Vereniging Oisterwijkse Winkeliers.

Hij had vier kinderen en kleinkinderen. Het jongste heet Coosje. Een verwijzing naar overgrootmoeders café in de Peperstraat. Als uitbaatster van café Venkraai loopt dochter Jacqueline in de horeca-voetsporen van haar vader. Zij roemt zijn warme persoonlijkheid en zijn wezenlijke interesse in andere mensen. Het gevoel voor humor liet hem zelfs daags voor zijn dood niet in de steek: ,,Ik zie jullie volgende week in de opstoet", vertrouwde hij afscheid nemende familieleden toe.