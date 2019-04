Tien mille voor één vierkante meter: witte raaf gezocht voor topappartement in Oisterwijk

Op de website van Quote wordt de verkoper op voorhand voor gek verklaard. Voor hetzelfde geld, zo tipt het blad, tik je een villa in de Oisterwijkse bossen op de kop. Toch spreekt de plaatselijke makelaar Kenneth Alting niet van een absurde prijs. Hij heeft het appartement nu niet in portefeuille, maar verkocht het enkele jaren geleden wel.

,,Het is van binnen echt prachtig. Je hoort mij dus niet zeggen dat voor deze prijs geen koper te vinden is. Beter te duur dan niet te koop, wordt wel gezegd. Het zal een witte raaf moeten zijn. Maar als die zich meldt, zullen veel mensen daar in Oisterwijk blij mee zijn. Een topappartement in het centrum van Oisterwijk doet nu vijf- à zesduizend euro per vierkante meter. Als tienduizend lukt, is er veel mogelijk.”

Voor de goede orde: alleen de tweede verdieping met drie kamers staat nu voor 2,3 miljoen te koop. De nieuwe eigenaar hoeft niet met de trap omhoog. Er zit een lift in het pand. Detail: de schuifdeuren naar het woonvertrek zijn met buffelleer bekleed.

Sigarenfabriek De Huifkar