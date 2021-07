Tiener door gemaskerde man bedreigd, mishandeld en beroofd in Oisterwijk

Hangen Moergestel, Haaren en Heukelom aan de achterste mem van Oisterwijk? Rekenkamer zoekt het uit

14 juli MOERGESTEL - Moergestelnaren hebben het gevoel er in de gemeente Oisterwijk bij te hangen. Die conclusie uit een vorig jaar gehouden enquête van de dorpsraad is voor de Rekenkamer aanleiding om een 'belevingsonderzoek’ in te stellen.