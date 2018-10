Tilburg belooft: het héle Rondje Moerenburg is medio december klaar

De aanleg van het tweede stuk van het 'Rondje Moerenburg' is in volle gang, maar dat geldt niet voor het laatste stukje tot aan het viaduct over de A58. De familie Van Hees, die daar op grondgebied van de gemeente Oisterwijk haar woning heeft staan, liet onlangs de werkzaamheden stilleggen.

Lees ook PREMIUM Sportlane van Tilburg stokt waar Moergestel begint Lees meer

,,We hebben twee bomen op particulier terrein gekapt en dat had inderdaad niet gemogen", beaamt de woordvoerder van Tilburg, dat het project ook op Oisterwijks grondgebied blijkt te trekken. ,,Over schadecompensatie wordt momenteel gesproken met de familie Van Hees."

Maar het is volgens Tilburg niet nodig om grond van de familie Van Hees aan te kopen. ,,We weten nu wel precies waar de erfgrens loopt. De berm is vier meter breed. Een fietspad van tweeënhalve meter kunnen we daarin kwijt."

Patrick van Hees neemt dat voor kennisgeving aan: ,,Kennelijk nemen ze voor ons huis nu met een smaller fietspad genoegen. Dat is dan maar zo."

Vervuiling

Er ligt ook nog een probleempje met de sloot die, parallel aan de kloostermuur, bij de abdijpoort uitkomt. Vervuiling met PAK is in de sloot aangetroffen. Anders dan op stuk tussen het kruisbeeld en het viaduct was die vervuiling een onaangename verrassing. Maar het werk loopt er geen vertraging door op. Sanering kan binnen de planning afgewikkeld worden.