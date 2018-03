Tilburger Piet de Kroon gaat kijken of hij alle partijen in Oisterwijk op één lijn kan krijgen

De Kroon mag gaan polsen of het lukt om alle partijen op één lijn te krijgen. Over zo'n raadsbreed akkoord heeft de politiek voor de verkiezingen al gebrainstormd. Ook in buurgemeente Hilvarenbeek wordt een poging ondernomen om boven de traditionele tegenstelling van oppositie en coalitie uit te stijgen. Maandagavond bleek dat echter nog niet zo makkelijk te zijn.

Piet de Kroon was eerder voorzitter van de rekenkamer in Oisterwijk. In 2010 was hij ook al informateur in Oisterwijk. Ook op andere plekken heeft hij zo'n klus geklaard. De Kroon is ook actief als onderzoeker, gespreksleider en publicist.