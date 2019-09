Tilburger vast na achtervolging door politie in Oisterwijk

VIDEO ‘Beste sloper, neem in Moergestel ook even de overkant mee’

10:17 MOERGESTEL - De vlag hangt uit in Moergestel. De oude bakkerij van Mensink, die de hele eeuw al in Moergestel stond te verpauperen, gaat plat. Maar van een prominente Moergestelnaar als Ruud van de Ven, tot vorig jaar gemeenteraadslid, mag de sloper aan de Kerkstraat best even oversteken.