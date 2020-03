Toch nog een beetje optocht in Moergestel: ‘De vriendinnen willen graag de bolderkar laten zien’

Huisartsen bundelen krachten en richten isolatie­post in in Oisterwijk

10:15 OISTERWIJK - Twintig huisartsen uit Oisterwijk, Moergestel, Haaren, Udenhout en Berkel-Enschot richten samen een regionale isolatiepost in voor mensen met coronaklachten. Vanaf maandag kunnen patiënten terecht in gymzaal D'n Boogerd in Oisterwijk.