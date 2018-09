Toine van de Klundert wint in Oisterwijk de Karel Groenland Cultuurprijs

De samenvatting van het juryrapport luidt: 'Toine van de Klundert draagt de cultuur in Oisterwijk een warm hart toe. Hij is een brede stimulator voor alle verenigingen in het culturele leven. Hij maakt grote producties mogelijk. Waar het kan, ondersteunt hij met advies en middelen en bijna niemand doet tevergeefs een beroep op hem. De SOK, Sint Nicolaascomité, diverse muziekverenigingen, Koningsdag en de film Schaduwspel zijn voorbeelden van initiatieven, die op zijn steun konden rekenen.' Het jongste initiatief van Van de Klundert is ‘Oisterwijk in concert' op het Lindeplein geweest. Tijdens de eerste editie vorig jaar werden in de open lucht 24 musicalsongs door een 22 koppig orkest van lokale musici ten gehore gebracht. Op 1 september van dit jaar beleefde het evenement zijn tweede editie.